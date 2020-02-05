90-е годы стали настоящим взрывом в украинской музыке. Хит-парад Территория А собирал у экранов миллионы людей, а в Каховке с невиданным размахом проходил фестиваль Таврийские игры.

Факты ICTV предлагают подборку хитов 90-х, которые помогут окунуться в ностальгию и вспомнить то бурное время.

Плач Єремії – Вона

Эта песня стала настоящим хитом 90-х украинской музыки, который до сих пор перепевают и играют на гитаре.

Вона – это больше символичный образ, чем реальный, – признается автор Костя Москалец.

Скрябин – Танець пінгвіна

Скрябин уже в 90-е играл музыку, которая опережала время. Он собирал полные концертные залы, и публика приходила в восторг от неслыханного ранее синти-попа и пост-панка вкупе с глубокими ироничными текстами. Наверняка, многие помнят Танець пінгвіна.

Наталья Могилевская – Місяць

В 1997 году Наталья Могилевская ураганом ворвалась в украинский шоу-бизнес. Вся страна пела Ла-ла-ла и Подснежник. А в 1999-м певица рассталась с продюсером и композитором Александром Ягольником и написала песню Місяць, в которую вложила все переживания.

Композиция получилась очень лиричной и проникновенной. Кузьма Скрябин как-то сказал, что через сто лет украинцы будут считать песню народной.

Читайте: Скрябин жив! Топ-10 клипов Кузьмы

Виктор Павлик – Ти подобаєшся мені

Виктор Павлик на заре своей певческой карьеры был солистом группы Анна-Мария. В 1994 году коллектив выпустил песню, которая была признана лучшим лиричным шлягером в Украине. Вы уже догадались, что это хит Ти подобаєшся мені.

Ирина Билык – Одинокая

Песни Ирины Билык входят во все сборники хитов 90-х. Певица покоряла публику своей душевностью и самобытностью. Композиция Одинокая из альбома Фарби вызывает грустные трепетные чувства и дарит надежду: Не сумуй, моя зоре, на небі, все на світі мина.

Брати Гадюкіни – Файне місто Тернопіль

А эта песня стала неофициальным гимном Тернополя. Сам автор Сергей Кузьминский (Кузя) в одном из последних интервью назвал песню паскудной и признался:

Я хотел бы написать более подходящий текст, если бы знал, что композиция наберет такую популярность и значимость для города.

Песня своего рода стеб над парнем-разгильдяем и антигероем, который вырос в условиях советской действительности и всеобщей русификации, оказавшись за бортом жизни. Что это? Песня-ирония или песня-протест? Решать вам.

Скрябин – Той прикрий світ

Еще одна талантливая работа. Настоящий украинский андеграунд. Кузьма покинул “той прикрий світ”, но навсегда останется с нами в своем творчестве, в неподдельном юморе, патриотизме, в любви к людям и в интервью, которые можно разбирать на цитаты.

Руслана – Світанок

Символично, что песня Світанок зажгла карьеру будущей победительницы Евровидения Русланы. Она была записана всего за один день.

Клип снимали гораздо дольше – целых полтора месяца, чтобы показать ночные улицы Львова и уникальные пейзажи Карпат. Режиссеру удалось “поймать” восход солнца в горах на высоте 1 500 метров.

Вопли Видоплясова – Весна

Лидер группы Вопли Видоплясова написал Весну в Париже.

В Украине уже нечего было делать, а во французской столице стало неинтересно. Первая ностальгическая песня с интонацией безысходности. Драйв прошел, – вспоминал Олег Скрипка.

Юрко Юрченко – Я йду

Песня, которая покорила хит-парад Территория A. Ее не забывают и сегодня – в украинских вокальных шоу иногда можно услышать каверы в современной аранжировке.

Шао?Бао! – Купила мама коника

Песню про коня, у которого нет задней ноги, слышал, пожалуй, каждый. Настоящий танцевальный хит, который просто нельзя выкинуть из головы. Слушать хиты 90-х – это весело!

Павел Зибров – Хрещатик

Песня-посвящение Киеву. В 1994 году она звучала отовсюду. В клипе сохранились кадры нашей столицы тех времен, которые уже стали историей.

Александр Пономарев – З ранку до ночі

Композиция З ранку до ночі сделала Александра Пономарева знаменитым и дала название его дебютному альбому. Сильный вокал, красивый текст – все в лучших традициях украинской поп-музыки.

Океан Ельзи – Там, де нас нема

Святослав Вакарчук – фронтмен Океана Ельзи и всей украинской музыки. Песню Там, де нас нема он написал на корабле в Киеве, замерзая от холода, а во Львове в это время было тепло и светило солнце. Вот и получилось: Там, де нас нема, там не падає зима.

Недавно украинские артисты презентовали песни для национального отбора на Евровидение. Какими хитами они собираются покорять европейскую публику, читайте в материале Фактов ICTV.