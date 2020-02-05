Магнитные бури в феврале 2020: даты магнитных бурь

Магнитные бури в феврале нагрянут семь раз. Вспышки на солнце будут происходить с небольшой периодичностью на протяжении всего месяца.

Первые колебания прогнозируются в первых числах месяца – с 4 по 6 февраля.

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Магнитные бури в феврале 2020:

4, 5 и 6 февраля

10 и 11 февраля

23 февраля

28 февраля

Магнитные бури в феврале 2020 года будут достаточно сильными, и метеозависимые люди могут их ощутить. Особенно сильные колебания магнитного поля произойдут 4, 5, 6, 10 и 11 февраля.

В эти дни могут начаться сильные головные боли, скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.

Напомним, в период колебаний магнитного поля нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Факты ICTV рассказывали, как уберечься от воздействия магнитных бурь.