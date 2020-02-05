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Nvidia запустила сервис GeForce Now – цена и как играть в Украине

GeForce Now – облачный сервис компании Nvidia – запущен 5 февраля, в том числе для пользователей из Украины.

Получить доступ к высокопроизводительным играм через GeForce Now можно по бесплатной (игровая сессия – 1 час игры) и платной подписке (6 часов).

В обоих случаях будет доступно максимальное разрешение 1080p/60 кадров в секунду. В Nvidia обещают задержку в игре не больше 20 миллисекунд.

Geforce Now запустили в 30 странах, при этом сервис для Украины работает через российский домен.

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В платной подписке первые 90 дней будут бесплатны. Затем 12 месяцев по $4,99. Цена после 15 месяцев вырастет.

К слову, Факты ICTV советовали, в какие видеоигры стоит поиграть в феврале 2020 года.

Источник: Nvidia

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