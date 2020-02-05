В большинстве областей ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.

Порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В центральных областях днем сильный мокрый снег. Температура в течение суток от 3°С тепла до 2°С мороза.

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В Карпатах пройдут сильный снег и метели, а порывы ветра достигнут 25 м/с. Температура 2-7°С мороза.

В южной части ожидаются дожди, ветер 17-22 м/с, температура 3-8°С тепла.

В Киеве пройдут сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура на протяжении дня около 0°С.

Напомним, Факты ICTV писали, какой будет погода в феврале. Если верить предварительным прогнозам синоптиков, настоящей снежной и морозной зимы уже не будет.