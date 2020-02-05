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Факты / Lifestyle

Приталенные силуэты и выдержанные цвета – четвертый день Ukrainian Fashion Week

4 февраля в Мыстецком арсенале прошел четвертый день главного модного события страны – Ukrainian Fashion Week.

На подиум вышли модели брендов Darja Donezz, KASS, DESALI, BENDUS.

В своей новой коллекции украинский дизайнер Богдан Касс вдохновился культурой и стойкостью разных индейских племен и поднял тему социального влияния.

Через призму индейской культуры, дизайнер говорит о несознательной зависимости каждого от процессов, которые происходят во внешнем мире и влияют на наши восприятия и решения в дальнейшем.

Проводя эксперименты со всевозможными тканями, соединяя, казалось бы не сочетаемые материалы, дизайнер создал идеальные мужские образы.

В коллекции бренда Darja Donezz дизайнер подчеркнул изгибы тела с акцентом на лиф. Материалы для бренда традиционные: шифон, атлас и мягкая шерсть. Палитра аристократично выдержанная: черный, лавандовый и оттенки жемчуга.

  • DESALI
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • DESALI
  • DESALI
  • DESALI
  • DESALI
  • DESALI
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • MOTRYA
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • KASS
  • DESALI
  • DESALI
  • DESALI
  • DESALI
Приталенные силуэты и выдержанные цвета – четвертый день Ukrainian Fashion Week / 15 фотографий

Также смотрите полное расписание показов на Ukrainian Fashion Week сезона FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week

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