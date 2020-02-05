Соучредитель Rockstar Games и “отец” GTA покидает компанию

Соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер уйдет из компании 11 марта 2020 года, которой отдал 22 года своей жизни.
Хаузер, занимавший должность творческого вице-президента бренда, являлся одновременно продюсером и сценаристом практически всех игр компании.
При его участии Rockstar Games выпустила такие хиты, как: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne 3 и L.A. Noire.
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“О, нет, Дэн Хаузер уходит. Это же все изменит. Этот человек — гений”, “Уход Дэна Хаузера означает конец для Rockstar Games”, – сетуют фанаты.
Напомним, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила клип в стиле игры GTA.
Источник: Take-Two Interactive
Фото: Игромания
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