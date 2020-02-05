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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 5 февраля, лунный день

5 февраля Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 12 лунный день.

Необходимо сконцентрироваться на важном и постепенно решать вопросы, которые могут возникнуть в лунный день 5 февраля.

Во вторую лунную фазу хорошо будет начинать новые занятия. Также благоприятными будут изменения во всех сферах деятельности. Отличное время для переезда и кардинальных изменений в жизни.

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В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, необходимо следить за эмоциями.

В 12 лунный день астрологи рекомендуют сконцентрироваться на важном. В среду удача ждет людей умственного труда.

Предсказатели советуют обращать внимание на то, какой сегодня лунный день и правильно расставлять приоритеты.

Что можно делать в 12 лунные сутки: заключать договора, совершать финансовые операции.

Что категорически нельзя делать 5 февраля: дарить подарки и злорадствовать.

Напоминаем, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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