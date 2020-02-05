5 февраля – Всемирный день Нутеллы. Его отмечают ежегодно, начиная с 2007 года. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей шоколадной пасты.
Также 5 февраля католики отмечают День святой Агаты. Ее считают небесной защитницей от природных катастроф.
В День святой Агаты освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. Верующие бросают в огонь освященные продукты, чтобы спасти свои жилища от бушующего огня.
Именины 5 февраля отмечают Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия и Яков.
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Народные приметы на 5 февраля:
- Солнечный день – к ранней весне.
- Если синицы громко щебечут утром – к морозам.
- Много снега лежит на земле – к богатому урожаю.
- Сильный мороз – к ранней весне.
Что нельзя делать 5 февраля:
- Ссориться с родственниками.
- Находиться в неубранном доме.
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