Яркие принты и африканские мотивы: чем запомнился Ukrainian Fashion Week 2020/21

5 февраля прошел заключительный день главного события в украинской моде – Ukrainian Fashion Week.
Все показы состоялись, и дизайнеры представили свои последние коллекции. На 5 день Ukrainian Fashion Week на подиум вышли модели в одежде от молодых дизайнеров PANOVE, FRBTK, STARCHAK, NOVIKOV, IRON THEAD и других.
Бренд PANOVE своей коллекцией призвал обратить внимание на проблемы современного мира – безответственное использование ресурсов, и сфокусировал внимание на необходимости сохранения чистой планеты.
В коллекции дизайнер использовал натуральные ткани монохромных цветов: лен, хлопок, которые передают ощущение гармонии с окружающей средой.
Бренд NOVIKOV – это история о современных людях. Ориентирован на тех, кто не боится ярких экспериментов, и ценит комфорт и универсальность.
Капля дерзости и порция элегантности – это составляющие бренда NOVIKOV.
Дизайнер IRON сделал не просто показ, а fashion show. Он создал коллекцию с яркими африканскими принтами.
Исходя из коллекций украинских дизайнеров, можно сделать вывод, что в моде свободный крой, натуральные ткани и универсальность.
К слову, по мнению дизайнеров, главный акцент сезона осень-зима 2020-2021 – сознательное потребление.
Фото: Ukrainian Fashion Week