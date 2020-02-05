5 февраля прошел заключительный день главного события в украинской моде – Ukrainian Fashion Week.

Все показы состоялись, и дизайнеры представили свои последние коллекции. На 5 день Ukrainian Fashion Week на подиум вышли модели в одежде от молодых дизайнеров PANOVE, FRBTK, STARCHAK, NOVIKOV, IRON THEAD и других.

Бренд PANOVE своей коллекцией призвал обратить внимание на проблемы современного мира – безответственное использование ресурсов, и сфокусировал внимание на необходимости сохранения чистой планеты.

В коллекции дизайнер использовал натуральные ткани монохромных цветов: лен, хлопок, которые передают ощущение гармонии с окружающей средой.

Бренд NOVIKOV – это история о современных людях. Ориентирован на тех, кто не боится ярких экспериментов, и ценит комфорт и универсальность.

Капля дерзости и порция элегантности – это составляющие бренда NOVIKOV.

Дизайнер IRON сделал не просто показ, а fashion show. Он создал коллекцию с яркими африканскими принтами.

Исходя из коллекций украинских дизайнеров, можно сделать вывод, что в моде свободный крой, натуральные ткани и универсальность.































































Яркие принты и африканские мотивы: чем запомнился Ukrainian Fashion Week 2020/21 / 16 фотографий

К слову, по мнению дизайнеров, главный акцент сезона осень-зима 2020-2021 – сознательное потребление.

Фото: Ukrainian Fashion Week