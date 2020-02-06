7 интересных фактов о барменах и коктейлях

Факты ICTV поздравляют барменов с их международный праздником и подготовили самые интересные факты о работе мастеров коктейлей.

Не нравится напиток? Это нормально, если вы попросите другой. Но это правило в общем применяется только тогда, когда бармен сам сбил вас с толку и навязал свой коктейль.

Даже бармены-интроверты знают, что небольшой разговор, который они ведут с клиентом, почти такой же важный, как напиток, который они готовят.

– Мы немножко знаем обо всем: спорт, музыка и поп-культура. Но если все вышеперечисленное не сработало, мы просто задаем вопросы, – рассказывают бармены.

Опытные бармены стараются не доводить клиента до похмелья, потому что они знают, что магического лечения нет. – Лучшим средством является – один стакан воды на каждые два напитка, – говорят бармены.

Вы когда-нибудь удивлялись, почему Джек Дэниелс в квадратной бутылке? На самом деле это действительно практическая идея. Квадратные бутылки не двигаются и не разбиваются при транспортировке.

В каждой бутылке шампанского около 49 млн пузырей! Каждая бутылка имеет втрое больше давления, чем автомобильная шина, поэтому, следите, когда вы открываете их.

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Древние римляне во время пиров опускали в свой кубок кусочек хлеба, чтобы смягчить пьянительное влияние напитка. В то время, пока вино вбирало аромат хлеба, римляне обязательно произносили небольшую речь. Так и появилась традиция тостов.

Хотите отрекламировать свой новый коктейль? Вы не сможете назвать его освежающим! Это слово запрещено, когда речь идет о любом алкоголе.

К слову, теперь проверить алкоголь на подлинность можно будет прямо в магазине.