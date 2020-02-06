Поздравления с Днем ангела Оксаны и история Дня Ксении

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Факты / Lifestyle

День Оксаны и Ксении: история праздника и лучшие поздравления с днем ангела

День Оксаны и Ксении отмечают 6 раз в год.

6 февраля вспоминают Блаженную Ксению Петербургскую, которая считается покровительницей и помощницей всех женщин.

Факты ICTV рассказали об истории праздника и собрали лучшие поздравления с Днем Оксаны в стихах, картинках и прозе.

История праздника

Ксенія Міласька

В День ангела Ксении христиане чествуют двух святых с именем Ксения – Преподобную Ксению Миласскую которая жила в Риме в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в XVIII-XIX веках.

В этот день в часовню на могиле Ксении Петербургской приезжает много верующих, где просят помощи у святой.

Ксения овдовела в 26 лет, раздала свое имущество и стала ходить по городу в лохмотьях 45 лет.

По ночам девушка молилась в поле, а днем ​​учила людей праведности, давала советы и делала предсказания.

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А Преподобная Ксения Миласская родилась в аристократической семье в Риме. Она сбежала на остров Кос, когда родители захотели отдать девушку замуж.

Ксения пошла в христианство. Затем в городе Милас в Карии за свои деньги свела церковь Святого Стефана и образовала христианскую общину.

Стала монахиней. Умерла в Миласе, поэтому называется Ксенией Миласской.

Поздравления с Днем ангела Оксаны

***

Кто нежнее яркой розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!

З днем ангела оксани

***

Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались.

Чтоб ни печали, ни беда
Не управляли настроением.
Цвети, Оксаночка, всегда,
Будь для других лишь вдохновением!

Поздравления с Днем ангела Оксаны и история Дня Ксении

***

Приветствую тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касался твоего сердца.
Пусть то, что ты хочешь, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!

Поздравления с Днем ангела Оксаны и история Дня Ксении

***

Как цветок — благоухать!
Никогда не унывать,
Никогда не ведать бед.
Много-много жизни лет!

Красоту не растерять,
Только краше еще стать
И всегда любимой быть,
Не теряя свою прыть.

Будь веселой и активной,
Смелой, четкой, позитивной.
Поздравляем тебя рьяно,
Наша милая Оксана!

Фото: Pixabay

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