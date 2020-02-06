Поздравления с Днем ангела Оксаны и история Дня Ксении

День Оксаны и Ксении отмечают 6 раз в год.

6 февраля вспоминают Блаженную Ксению Петербургскую, которая считается покровительницей и помощницей всех женщин.

Факты ICTV рассказали об истории праздника и собрали лучшие поздравления с Днем Оксаны в стихах, картинках и прозе.

История праздника

В День ангела Ксении христиане чествуют двух святых с именем Ксения – Преподобную Ксению Миласскую которая жила в Риме в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в XVIII-XIX веках.

В этот день в часовню на могиле Ксении Петербургской приезжает много верующих, где просят помощи у святой.

Ксения овдовела в 26 лет, раздала свое имущество и стала ходить по городу в лохмотьях 45 лет.

По ночам девушка молилась в поле, а днем ​​учила людей праведности, давала советы и делала предсказания.

Читайте: Какой праздник сегодня, 6 февраля

А Преподобная Ксения Миласская родилась в аристократической семье в Риме. Она сбежала на остров Кос, когда родители захотели отдать девушку замуж.

Ксения пошла в христианство. Затем в городе Милас в Карии за свои деньги свела церковь Святого Стефана и образовала христианскую общину.

Стала монахиней. Умерла в Миласе, поэтому называется Ксенией Миласской.

Поздравления с Днем ангела Оксаны

***

Кто нежнее яркой розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!



***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались.

Чтоб ни печали, ни беда

Не управляли настроением.

Цвети, Оксаночка, всегда,

Будь для других лишь вдохновением!



***

Приветствую тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касался твоего сердца.

Пусть то, что ты хочешь, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!

***

Как цветок — благоухать!

Никогда не унывать,

Никогда не ведать бед.

Много-много жизни лет!

Красоту не растерять,

Только краше еще стать

И всегда любимой быть,

Не теряя свою прыть.

Будь веселой и активной,

Смелой, четкой, позитивной.

Поздравляем тебя рьяно,

Наша милая Оксана!