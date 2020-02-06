Классика или яркие принты: лучшие образы на Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСОВАНИЕ)

С 1 по 5 февраля в Мыстецком арсенале прошло главное событие моды – Ukrainian Fashion Week.

Известные и молодые дизайнеры представили коллекции сезона FW 20-21.

Украинская мода предоставляет женщинам выбор, где каждая найдет для себя то, что подходит именно ей, исходя из его образа жизни.

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Одежда – это в первую очередь удобство, легкость и возможность быть собой, проявлять себя в своей природе.

Факты ICTV предлагают выбрать лучшие образы от украинских дизайнеров.

К слову, смотря на коллекции украинских дизайнеров, можно сделать вывод, что в моде свободный крой, натуральные ткани и универсальность.