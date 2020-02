Лучшие клипы на YouTube 2019

Музыкальные видео известных исполнителей можно сравнить с отдельным видом искусства. За несколько минут они успевают передать социально важную историю, показать перевоплощение исполнителя, а иногда просто развлечь того, кто зашел на YouTube. Факты ICTV собрали лучшие клипы 2019 года, на просмотр которых стоит выделить время.

Тейлор Свифт – ME!

Американская певица Тейлор Свифт выпустила красочный клип к песне ME!, который тут же побил рекорд на YouTube. За первые сутки видео посмотрело рекордное количество человек, что сделало его одним из лучших клипов 2019 года. В нем певица танцует вместе с солистом группы Panic! At the Disco, путешествуя по локациям сюрреалистического мира.

Jamala – Solo

Вспоминая лучшие клипы и песни 2019 года, стоит упомянуть работу певицы Jamala. Украинская исполнительница выпустила красивый клип к англоязычной песне Solo, который по качеству съемки может составить конкуренцию видеороликам, снятым для западных артистов.

FKA twigs – Cellophane

Британская исполнительница FKA twigs – одна из самых неординарных артисток современности. Она уделяет внимание визуальной части своего творчества не меньше, нежели музыкальной. Если искать клипы на YouTube 2019, которые можно назвать лучшими, поисковики однозначно предложат посмотреть Cellophane. Кстати, съемки этого видео проходили в Киеве.

Бумбокс и Тина Кароль – Безодня

Сотрудничество группы Бумбокс и певицы Тины Кароль привлекло к себе большое внимание, а после выхода видео на песню Безодня их дуэт стал лучшим клипом 2019 года. В кадре появляются не только музыканты, но также мелькают картины известных художников, добавляющие к визуальному ряду определенный символизм.

The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Музыкальное видео группы The Black Eyed Peas и певца J Balvin стало популярно не только из-за неоновых спецэффектов. В нем показали кадры из нового фильма Плохие парни навсегда, главную роль в котором играет Уилл Смит. Так лучший клип и песня 2019 года добавила ажиотажа перед выходом криминального боевика на большие экраны.

ONUKA – ZENIT

Певица ONUKA, работающая в жанре электронный фолк, вкладывает в каждое музыкальное видео особую философию. ZENIT стал напоминанием о том, как в современном мире важно уметь остановиться и почувствовать момент. Этот посыл делает видео не только одним из лучших клипов, но также важной песней 2019 года.

Билли Айлиш – all the good girls go to hell

Если искать лучшие клипы на Youtube 2019, можно наткнуться на видео all the good girls go to hell певицы Билли Айлиш. Это одновременно мрачная и красивая работа, повторяющая текст песни. Она, к слову, стала попыткой певицы привлечь внимание к климатическим изменениям, происходящим на Земле.

alyona alyona – Булiнг

Рэп-исполнительница alyona alyona снимает остроумные видео, в которых она не стесняется казаться смешной. А вот клип Булiнг не только веселит, он также обращает внимание на подростков, ставших жертвами травли. Это делает музыкальное видео лучшим клипом 2019 года с важным социальным подтекстом.

