Сегодня, 6 февраля, Украина отмечает день ангела Оксаны – день памяти святой Ксении Римлянки и Ксении Петербургской.
Оксаны и Ксении празднуют именины шесть раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 26 августа, 15 сентября и 6 июня. Однако самым важным является дата 6 февраля.
Читайте также: День ангела Оксаны – лучшие поздравления в стихах и картинках
В этот день поздравляют всех обладательниц этого имени. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с днем ангела Оксаны.
***
Милый мой человечек, дорогая моя Оксаночка, ты как гоголевская красавица из Ночи перед Рождеством, капризна и чудна, но не позволяешь оторвать от тебя восторженный взгляд. Так пусть в жизни твоей не будет разочарований, все заветные мечты сбываются, как “царицыны черевички”, преподносятся тебе по первой же твоей просьбе уже на следующий день.
***
Сокровищ много на земле,
Чудес вокруг не счесть.
Но много радостнее мне,
Что ты на свете есть.
Тебе желаю, Ксюша, я
В счастливый этот час,
Чтоб не грустила ты ни дня,
Чтоб радовала нас.
***
Поздравляю тебя, Оксана, с днем рождения и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.
***
Поздравления рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,
Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!
***
Есть в тебе смирение нимфы,
Сила атамана,
Ты всегда неординарна,
Милая Оксана.
Пусть задор не угасает,
Блеск в глазах не меркнет,
Жизнь всегда счастливым будет
Ярким фейерверком.
Недавно Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.