Сегодня, 6 февраля, Украина отмечает день ангела Оксаны – день памяти святой Ксении Римлянки и Ксении Петербургской.

Оксаны и Ксении празднуют именины шесть раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 26 августа, 15 сентября и 6 июня. Однако самым важным является дата 6 февраля.

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В этот день поздравляют всех обладательниц этого имени. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с днем ангела Оксаны.

***

Милый мой человечек, дорогая моя Оксаночка, ты как гоголевская красавица из Ночи перед Рождеством, капризна и чудна, но не позволяешь оторвать от тебя восторженный взгляд. Так пусть в жизни твоей не будет разочарований, все заветные мечты сбываются, как “царицыны черевички”, преподносятся тебе по первой же твоей просьбе уже на следующий день.

***

Сокровищ много на земле,

Чудес вокруг не счесть.

Но много радостнее мне,

Что ты на свете есть.

Тебе желаю, Ксюша, я

В счастливый этот час,

Чтоб не грустила ты ни дня,

Чтоб радовала нас.

***

Поздравляю тебя, Оксана, с днем рождения и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.

***

Поздравления рвутся сами

Говориться для Оксаны!

Ну и пусть, скажу, конечно:

Оставайтесь юной вечно,

Пусть в глазах сияют звезды,

Спеют пусть улыбок гроздья,

И прекрасен будет лик,

Словно у принцесс из книг!

***

Есть в тебе смирение нимфы,

Сила атамана,

Ты всегда неординарна,

Милая Оксана.

Пусть задор не угасает,

Блеск в глазах не меркнет,

Жизнь всегда счастливым будет

Ярким фейерверком.

Недавно Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.