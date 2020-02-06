Подарок девушке на День святого Валентина должен показывать вашу любовь и внимание к ее интересам. Умение выбрать презент – особое искусство, поэтому к выбору стоит отнестись серьезно.

Если вы уже не первый год вместе и передарили за это время все возможные варианты, тогда стоит прибегнуть к помощи интернета и постараться по чужому опыту выбрать оригинальный подарок девушке на День святого Валентина.

Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на День святого Валентина любимой девушке.

Украшения

Минималистичные серебряные украшения до сих пор являются трендом и стоят недорого. При покупке украшения стоит обратить внимание на подвески, серьги или браслеты. Дарить кольцо не стоит, если вы не хотите, конечно, сделать своей девушке предложение в этот день.

Вазон

Если девушка любит цветы, тогда стоит ее порадовать каким-нибудь необычным вазоном, который будет долго радовать ее своим цветением или даже плодами.

Это может быть что угодно – цитрусовое дерево, фикус, гортензия или даже цветущий кактус.

Ночник

Лампа, набор аромасвечей или оригинальный ночник станет хорошим подарком для девушки в День святого Валентина. Свет создаст романтическую атмосферу и может служить стильным элементом декора, создавая уют.

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Сертификат в магазин нижнего белья

Девушке можно подарить сертификат в магазин нижнего белья, а если вы знаете размер, то выбрать на свой вкус.

При покупке нижнего белья могут возникнуть сложности, поэтому можно приобрести красивую ночную рубашку.

Путешествие на двоих

Короткий вояж на День святого Валентина будет лучшим подарком, поскольку впечатления не заменишь никакими материальными вещами. В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому проблем с отпуском не возникнет.

Авиаперелет в практически любую точку Европы займет пару часов и за такое короткое время можно оказаться в Париже, Праге, Вене или в другом романтичном городе.

Подарок будет не очень бюджетным, но стоит помнить, что нет ничего лучше спланированного кем-то путешествия-сюрприза.

Ранее Факты ICTV писали о лучших идеях подарка парню ко Дню святого Валентина. К слову, чтобы подарить не банальный презент, девушке нужно знать желания и интересы парня.