Смесь пива и рома. В Индии из кранов потек алкогольный коктейль

Вонючая, коричневая жидкость с запахом алкоголя потекла из кухонных кранов в одной из многоэтажек индийского штата Керала.

Выяснилось, что это действительно алкоголь – смесь пива, бренди и рома.

Жители дома обратились к местным властям за помощью.

Они обнаружили, что в яму с водой рядом с домом слили 6 тыс. литров конфискованного алкоголя.

Читайте: 10 самых лучших дешевых вин Украины

Жидкость просочилась в землю и попала в колодец, из которого качают питьевую воду.

На его очистку уйдет около месяца, поэтому воду людям будут привозить.

Shock after alcohol flows from kitchen taps in Kerala https://t.co/dkzN6xvcWn

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020