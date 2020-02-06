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Факты / Lifestyle

Смесь пива и рома. В Индии из кранов потек алкогольный коктейль

Вонючая, коричневая жидкость с запахом алкоголя потекла из кухонных кранов в одной из многоэтажек индийского штата Керала.

Выяснилось, что это действительно алкоголь – смесь пива, бренди и рома.

Жители дома обратились к местным властям за помощью.

Они обнаружили, что в яму с водой рядом с домом слили 6 тыс. литров конфискованного алкоголя.

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Жидкость просочилась в землю и попала в колодец, из которого качают питьевую воду.

На его очистку уйдет около месяца, поэтому воду людям будут привозить.

 

Кстати, ученые говорят, что пристрастие к употреблению алкоголя может стать результатом нарушений в работе гормона радости – дофамина.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

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