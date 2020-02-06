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Факты / Lifestyle

Топ-9 невероятных коктейлей от известных барменов

День бармена отмечают ежегодно 6 февраля. В честь праздника мы собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой, ликером, ромом и виски.

Коктейли на основе водки

THE ULTIMATE COOLER

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Водка – 30-40 мл;
  • Сироп из арбуза – 15 мл;
  • Пюре из маракуйи – 15 г;
  • Клюквенный сок – доверху.

Приготовление: Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.

ILLUSION

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Куантро – 140 мл;
  • Малибу кокосовый ром – 30 мл;
  • Мидори Ликер – 30 мл;
  • Водка – 30 мл;
  • Ананасовый сок – чуть всплеснуть.

Приготовление: Налейте все спиртосодержащие ингредиенты в шейкер…и плесните ананасовый сок.

PARADISE PUNCH

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Водка – 30-40 мл;
  • Амаретто – 15 мл;
  • Бурбон со вкусом персика – 15 мл;
  • Гренадин – 2 капли;
  • Ликер Кордиал из лайма – 15 мл;
  • Апельсиновый, ананасовый сок – пополам.
  • 1 ягода вишни в ликере

Приготовление: Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайболл, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.

Коктейли на основе рома

DIRTY BANANA

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Банановый крем – 30 мл;
  • Крим Ди Какао – 30 мл;
  • Ромовый ликер – 30 мл;
  • Мороженное – 2 ложки ванильного;
  • Лед – 6 кубиков.

Бокал для коктейля: Пивной Бокал. Объем: 350-380 мл.

Приготовление: Смешайте лед и мороженое в блендере до однородного состояния. Добавьте ликеры и продолжайте смешивание до однородного состояния. Если необходимо, добавьте больше мороженого до достижения типичной взбитой молочной консистенции.

CLASSIC MOJITO

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Белый кубинский ром – 40 мл;
  • Сок лайма – 30 мл;
  • 6 листочков мяты;
  • 2 чайные ложки тростникового сахара;
  • Содовая или газировка.

Приготовление: В бокале коллинз с сахаром и соком лайма размять мадлером листочки мяты. Добавить немного содовой и доверху наполнить бокал крэшем (колотым льдом). Добавить ром и долить доверху содовую. Аккуратно перемешать коктейль барной ложкой, поднимая прижатую мяту кверху. Досыпать крэш, украсить бокал веточкой мяты и долькой лайма.

STRAWBERRY DAIQUIRI

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Белый ром — 50мл;
  • Сахарный сироп — 10мл;
  • Сок лайма — 20мл;
  • Свежая клубника — 2-3 шт.

Приготовление: В шейкере немного размять ягоды клубники мадлером, добавить несколько кусочков льда и остальные ингредиенты. Тщательно взбить и отфильтровать в коктейльную рюмку. Украсить свежей клубникой. Для усиления вкуса сахарный сироп можно заменить на клубничный.

Коктейли на основе виски

Whiskey Sour

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Бурбон – 50 мл;
  • Лимонный сок – 25 мл;
  • Яичный белок – 1 шт;
  • Сахарный сироп – 20 мл;
  • Лимонная цедра

Приготовление: Влить в шейкер со льдом бурбон, добавить белок, выжать сок из лимона, закончить сахарным сиропом. Взбить. Потом удалить с помощью стрейнера лед и снова взбить.

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NUTTY IRISHMAN

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Ирландский сливочный ликер – 30 мл;
  • Бейлис – 30 мл;
  • Виски – 30-40 мл.

Приготовление: Налейте виски, бейлис и Frangelico в старомодный стакан и перемешайте. Добавлять ли лед – решать вам.

Penicillin

День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

Ингридиенты:

  • Виски – 50 мл;
  • Имбирный сироп – 15 мл;
  • Лимон – 1 шт;
  • Имбирь – 10 г;
  • Яичный белок – 1 шт.

Приготовление: С лимона предварительно снять виток цедры для украшения. В шейкер влить виски, сироп, выжать сок целого лимона, добавить два кусочка имбиря и белок от одного яйца (предварительно отделить от желтка). Сильно взболтать все в течение пяти секунд. Открыть, добавить в шейкер кубики льда и взбить еще раз. В бокал для подачи положить несколько кубиков льда, через стрейнер процедить коктейль. Украсить цедрой лимона.

К слову, Факты ICTV спросили у диетолога, как же все-таки правильно пить алкоголь

 

Фото: Pixabay

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