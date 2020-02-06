День бармена: 9 рецептов коктейлей от известных барменов

День бармена отмечают ежегодно 6 февраля. В честь праздника мы собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой, ликером, ромом и виски.
Коктейли на основе водки
THE ULTIMATE COOLER
Ингридиенты:
- Водка – 30-40 мл;
- Сироп из арбуза – 15 мл;
- Пюре из маракуйи – 15 г;
- Клюквенный сок – доверху.
Приготовление: Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.
ILLUSION
Ингридиенты:
- Куантро – 140 мл;
- Малибу кокосовый ром – 30 мл;
- Мидори Ликер – 30 мл;
- Водка – 30 мл;
- Ананасовый сок – чуть всплеснуть.
Приготовление: Налейте все спиртосодержащие ингредиенты в шейкер…и плесните ананасовый сок.
PARADISE PUNCH
Ингридиенты:
- Водка – 30-40 мл;
- Амаретто – 15 мл;
- Бурбон со вкусом персика – 15 мл;
- Гренадин – 2 капли;
- Ликер Кордиал из лайма – 15 мл;
- Апельсиновый, ананасовый сок – пополам.
- 1 ягода вишни в ликере
Приготовление: Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайболл, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.
Коктейли на основе рома
DIRTY BANANA
Ингридиенты:
- Банановый крем – 30 мл;
- Крим Ди Какао – 30 мл;
- Ромовый ликер – 30 мл;
- Мороженное – 2 ложки ванильного;
- Лед – 6 кубиков.
Бокал для коктейля: Пивной Бокал. Объем: 350-380 мл.
Приготовление: Смешайте лед и мороженое в блендере до однородного состояния. Добавьте ликеры и продолжайте смешивание до однородного состояния. Если необходимо, добавьте больше мороженого до достижения типичной взбитой молочной консистенции.
CLASSIC MOJITO
Ингридиенты:
- Белый кубинский ром – 40 мл;
- Сок лайма – 30 мл;
- 6 листочков мяты;
- 2 чайные ложки тростникового сахара;
- Содовая или газировка.
Приготовление: В бокале коллинз с сахаром и соком лайма размять мадлером листочки мяты. Добавить немного содовой и доверху наполнить бокал крэшем (колотым льдом). Добавить ром и долить доверху содовую. Аккуратно перемешать коктейль барной ложкой, поднимая прижатую мяту кверху. Досыпать крэш, украсить бокал веточкой мяты и долькой лайма.
STRAWBERRY DAIQUIRI
Ингридиенты:
- Белый ром — 50мл;
- Сахарный сироп — 10мл;
- Сок лайма — 20мл;
- Свежая клубника — 2-3 шт.
Приготовление: В шейкере немного размять ягоды клубники мадлером, добавить несколько кусочков льда и остальные ингредиенты. Тщательно взбить и отфильтровать в коктейльную рюмку. Украсить свежей клубникой. Для усиления вкуса сахарный сироп можно заменить на клубничный.
Коктейли на основе виски
Whiskey Sour
Ингридиенты:
- Бурбон – 50 мл;
- Лимонный сок – 25 мл;
- Яичный белок – 1 шт;
- Сахарный сироп – 20 мл;
- Лимонная цедра
Приготовление: Влить в шейкер со льдом бурбон, добавить белок, выжать сок из лимона, закончить сахарным сиропом. Взбить. Потом удалить с помощью стрейнера лед и снова взбить.
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NUTTY IRISHMAN
Ингридиенты:
- Ирландский сливочный ликер – 30 мл;
- Бейлис – 30 мл;
- Виски – 30-40 мл.
Приготовление: Налейте виски, бейлис и Frangelico в старомодный стакан и перемешайте. Добавлять ли лед – решать вам.
Penicillin
Ингридиенты:
- Виски – 50 мл;
- Имбирный сироп – 15 мл;
- Лимон – 1 шт;
- Имбирь – 10 г;
- Яичный белок – 1 шт.
Приготовление: С лимона предварительно снять виток цедры для украшения. В шейкер влить виски, сироп, выжать сок целого лимона, добавить два кусочка имбиря и белок от одного яйца (предварительно отделить от желтка). Сильно взболтать все в течение пяти секунд. Открыть, добавить в шейкер кубики льда и взбить еще раз. В бокал для подачи положить несколько кубиков льда, через стрейнер процедить коктейль. Украсить цедрой лимона.
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