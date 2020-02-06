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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 6 февраля

6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Этот день призван привлечь внимание к подобным операциям, которые сосредоточены в определенных странах Африки и Ближнего Востока.

Также сегодня отмечают Международный день бармена, в который поздравляют представителей этой профессии.

Его привязали именно к 6 февраля, поскольку в этот день католики почитают Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов.

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6 февраля именины отмечают Герасим, Агапий, Ксения, Денис, Вавило, Вавил, Оксана, Тимофей, Иван, Павел.

Народные приметы на 6 февраля:

  • если за ночь вес хлеба снизится, то цена на него упадет;
  • если вес хлеба за ночь вырос, то и цена повысится;
  • погожий день предвещает приятную весну;
  • на небе видны облака – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 6 февраля:

  • нельзя ставить квас, так как тогда год будет неурожайным;
  • нельзя рассказывать о своих снах;
  • нельзя перестилать постель, поскольку можно заболеть.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.

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