6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Этот день призван привлечь внимание к подобным операциям, которые сосредоточены в определенных странах Африки и Ближнего Востока.
Также сегодня отмечают Международный день бармена, в который поздравляют представителей этой профессии.
Его привязали именно к 6 февраля, поскольку в этот день католики почитают Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов.
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6 февраля именины отмечают Герасим, Агапий, Ксения, Денис, Вавило, Вавил, Оксана, Тимофей, Иван, Павел.
Народные приметы на 6 февраля:
- если за ночь вес хлеба снизится, то цена на него упадет;
- если вес хлеба за ночь вырос, то и цена повысится;
- погожий день предвещает приятную весну;
- на небе видны облака – к хорошей погоде.
Что нельзя делать 6 февраля:
- нельзя ставить квас, так как тогда год будет неурожайным;
- нельзя рассказывать о своих снах;
- нельзя перестилать постель, поскольку можно заболеть.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.