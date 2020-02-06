6 февраля Луна пребывает в знаке Рак. Это 13 лунный день.
В этот период крайне важно будет отличать союзников от недругов, и решать трудные вопросы, которые могут возникнуть в лунный день 6 февраля.
В деловой сфере начнется благоприятное время. 6 февраля – отличный день для внезапных поездок и переездов.
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Астрологи рекомендуют смотреть на то, какие сегодня лунные сутки, и правильно управлять временем.
В 13 лунный день будут также хорошо удаваться контакты с начальством. В четверг вас может ждать повышение.
Что можно делать в 13 лунные сутки: рисковать и проявлять инициативу.
Что категорически нельзя делать 6 февраля: выяснять отношения и заниматься спортом.
Напоминаем, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.