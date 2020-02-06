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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 6 февраля, лунный день

6 февраля Луна пребывает в знаке Рак. Это 13 лунный день.

В этот период крайне важно будет отличать союзников от недругов, и решать трудные вопросы, которые могут возникнуть в лунный день 6 февраля.

В деловой сфере начнется благоприятное время. 6 февраля – отличный день для внезапных поездок и переездов.

Читайте: Календарь магнитных бурь в феврале 2020

Астрологи рекомендуют смотреть на то, какие сегодня лунные сутки, и правильно управлять временем.

В 13 лунный день будут также хорошо удаваться контакты с начальством. В четверг вас может ждать повышение.

Что можно делать в 13 лунные сутки: рисковать и проявлять инициативу.

Что категорически нельзя делать 6 февраля: выяснять отношения и заниматься спортом.

Напоминаем, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

Фото: Unsplash

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