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Факты / Lifestyle

Пробки в Киеве: ситуация на дорогах сейчас (КАРТА)

6 февраля в Киеве незначительные заторы. По состоянию на 8 утра, на некоторых улицах замедлилось движение. Погодные условия не критичны, поэтому затяжных пробок и аварий утром не предвидится.

От метро Дорогожичи до проспекта Степана Бандеры стоит улица Елены Телиги. Также проблемы с выездом с улицы Богатырской.

затори в КиєвіТакже возникли проблемы на участке выезда с Троещины, там автомобили стоят в начале улицы Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича.

Пробки в Киеве 6 февраля 2020 - КАРТА

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Также стоит улица Набережно-Крещатицкая и Гаванский мост.

Пробки в Киеве 6 февраля 2020 - КАРТА

Пока не критическая ситуация на проспекте Победы. Есть небольшой затор возле Министерства инфраструктуры – на пересечении с улицей Черновола.

Пробки в Киеве 6 февраля 2020 - КАРТА

Ранее мы писали, что Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.

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