Подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 3 февраля Меркурий – планета мышления и коммуникаций, переходит в знак зодиака Рыбы, а здесь имеет статус изгнания и падения, поэтому проявление Меркурия несколько ослаблено, но при этом, придает людям богатое воображение, погруженность в себя, в любовь и творчество.

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С 8 февраля Венера, отвечающая за взаимоотношения, а также материальные вопросы, переходит в знак Овна, где она в статусе изгнания. Ситуация в личных и деловых взаимоотношениях меняется, возникает напряжение, партнеры показывают истинное отношение друг к другу. Однако в этот период можно прояснить все вопросы, которые вас волнуют.

Гороскоп для Овнов

Чувства обостряются, а вы становитесь внешне более эмоциональными, чувствительными, острее реагируете на происходящее. То, что в другое время просто не замечаете или игнорируете, сейчас может вызвать бурную реакцию отторжения. При этом вы легко привлекаете внимание окружающих. Можете оказать личное влияние на развитие какой-либо ситуации. Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора изменят жизнь в лучшую сторону.

Гороскоп для Тельцов

Вам захочется уединения, секреты могут раскрыться, а романтические увлечения могут быть тайными или присутствовать только в вашей фантазии. Любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы, могут переместиться в настоящее. Вы погружаетесь в собственные чувства, мир начинаете воспринимать через свои внутренние ощущения. При необходимости выезда за рубеж, вам будет сопутствовать удача: вы найдете для этого и средства, и возможности. Вероятно удачное знакомство с иностранцем.

Гороскоп для Близнецов

Получаете положительную оценку окружающих, что способствует обретению определенного места в коллективе. Хорошее время для того, чтобы обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. При этом следует учитывать то, что происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно. Из-за этого вероятны опоздания и напряжение с окружающими. Сильна потребность в переменах и в получении новой информации.

Гороскоп для Раков

В основном положительные события недели связаны с личными потребностями, чувствами и родными людьми. В это время вы стараетесь уйти от суеты и внешнего мира. Хорошо, если это желание совпадает с возможностью это сделать. В эти дни вы становитесь более чувствительными к тем, кому необходима поддержка. Важно, чтобы желание реализовалось в конкретные действия, а не осталось на уровне эмоций. Подходящее время для налаживания отношений с родственниками, супругами и детьми.

Гороскоп для Львов

Обстоятельства позволяют раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу, свободу, любовь и признание. Усиливается ваша организаторская деятельность, открываются все возможности для проявления себя как личности. Возникает желание привлечь окружающих в ваши переживания. Возникают такие ситуации, которые помогают вам раскрыть свой внутренний мир.

Гороскоп для Дев

Ситуации, в которые вы попадаете приводят вас в состояние рассеянности и раздражительности. Для умственного труда этот период неблагоприятный. Сложное время в деловых отношениях: повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Но если вы постараетесь сдержать свои эмоции, то сможете найти немало точек соприкосновения с окружающими.

Гороскоп для Весов

Повышенные потребности и переменчивое настроение могут принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье. Возможны необдуманные траты, перерасход бюджета, не нужная ответственность. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно в этот период становитесь особенно привлекательны для противоположного пола.

Гороскоп для Скорпионов

Ваша творческая и физическая активность принесут желаемые результаты. Хороший период для деловых переговоров, работы с документами, подписания соглашений, участия в конференциях, выступлений и воздействия на окружающих. Интеллект, хорошая память, интуиция и коммерческая хватка помогут вам решить производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства.

Гороскоп для Стрельцов

Испытываете радость и уверенность в себе, ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру и находите в любых ситуациях самые лучшие стороны. Хороший период для дружеского общения, любви и семейной жизни. Общественная активность, взаимодействие с сотрудниками и начальством способствуют решению самых волнующих вас вопросов. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое удастся реализовать.

Гороскоп для Козерогов

Возникает необходимость получения знаний в своей профессиональной деятельности. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать работу коллектива. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами доставит хлопоты и переживания, но завершится удачно.

Гороскоп для Водолеев

Благоприятное время для решения личных дел, продвижения проектов, удовлетворения своих потребностей и интересов. На первый план выступят личные финансы, дружба и ценности. Общественные или культурные события, а также товары и услуги для улучшения внешности и обстановки в вашем доме потребуют денежных затрат. В той или иной форме возникнет вопрос о материальных ценностях и социальном статусе. Удачные возможности связаны с совместными пред­приятиями, продажами или покупками.

Гороскоп для Рыб

Удачны поездки, командировки и путешествия. Появляются новые деловые связи, интеллект, сообразительность и предприимчивость на высоте. Вы легко вступаете в контакт, получаете важную информацию, касающуюся лично вас. Вы стремитесь к новым знаниям, хочется что-то изменить в своей жизни. Демонстрируйте другим свои знания – это приведет к новым знакомствам. Повышается рассудительность и практичность, вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.