День ангела Виталия празднуют 7 февраля. Он был установлен в честь святого мученика Виталия Римлянина. Поздравления с именинами подготовили Факты ICTV.

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,

Пусть все печали обойдут стороною,

Пусть только все хорошее случается с тобою.

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

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Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всем везет, всегда.

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Виталий! Твое имя означает жизнестойкий, пусть оно заряжает энергией, дарит спокойствие и ограждает от невзгод. Желаем, чтобы в твоей жизни не было преград, победы давались тебе легко, а на жизненном пути тебя сопровождали бы удача, счастье, любовь и оптимизм!

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С Днем ангела, Виталий! С именинами тебя! Пусть сбываются все твои мечты, а жизнь порадует тебя верой, счастьем, добротой, которые ты так часто даришь своим близким и родным!

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Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

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