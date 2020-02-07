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Факты / Lifestyle

Лучшие поздравления с днем ангела Виталия в стихах и прозе

День ангела Виталия празднуют 7 февраля. Он был установлен в честь святого мученика Виталия Римлянина. Поздравления с именинами подготовили Факты ICTV.

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,
Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,
Пусть все печали обойдут стороною,
Пусть только все хорошее случается с тобою.
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
Пускай фортуна улыбается тебе всегда,
Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

***

Добрый ангел послал тебе благословенье,
И оградил от всех бед и зла,
Подарил тебе удачу, вдохновенье,
Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.
Пусть это торжество тебя приятно удивит,
Пусть окружают верные друзья,
Пускай судьба тебя сполна наградит,
Пускай во всем везет, всегда.

***

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Виталий! Твое имя означает жизнестойкий, пусть оно заряжает энергией, дарит спокойствие и ограждает от невзгод. Желаем, чтобы в твоей жизни не было преград, победы давались тебе легко, а на жизненном пути тебя сопровождали бы удача, счастье, любовь и оптимизм!

***

С Днем ангела, Виталий! С именинами тебя! Пусть сбываются все твои мечты, а жизнь порадует тебя верой, счастьем, добротой, которые ты так часто даришь своим близким и родным!

***

Виталий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Какие еще праздники отмечают украинцы, смотрите в календаре на февраль.

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