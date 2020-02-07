В пятницу, 7 февраля, в Украине прогнозируют снег на востоке, юге и юго-западе.
Ветер будет преобладать северный – до 7-12 м/с.
В западных областях ночью -5 -8, а днем – от 0 до -4.
На востоке ночью -7 -10, днем – от -2 до -5.
В северных регионах ночью -6 -10, днем -2 -5.
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На юге ночью -2 -7, днем – от -1 до -3.
В центральных областях синоптики прогнозируют ночью -6 -10, днем -2 -4.
В Киеве сегодня ночью до -8, а днем 2-4 ниже нуля.
Напомним, 6 февраля из-за сильного ветра и снегопадов без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.
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