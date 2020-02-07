PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 7 февраля (КАРТА)

В пятницу, 7 февраля, в Украине прогнозируют снег на востоке, юге и юго-западе.

Ветер будет преобладать северный – до 7-12 м/с.

В западных областях ночью -5 -8, а днем – от 0 до -4.

На востоке ночью -7 -10, днем – от -2 до -5.

В северных регионах ночью -6 -10, днем -2 -5.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

На юге ночью -2 -7, днем – от -1 до -3.

В центральных областях синоптики прогнозируют ночью -6 -10, днем -2 -4.

В Киеве сегодня ночью до -8, а днем 2-4 ниже нуля.

Погода на 7 лютого 2020

Напомним, 6 февраля из-за сильного ветра и снегопадов без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка