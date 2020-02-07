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“Собака Доктора Зло” с поднятой бровью стала звездой сети

Чихуахуа из Бангкока набирает популярность в сети благодаря своему сходству со злодеем из голливудского кино Доктором Зло.

Особенность собаки – ее заметная темно-черная поднятая “бровь” над правым глазом.

Одна из первых фотографий Лаки, опубликованных в Facebook, получила более 11 тыс. лайков и более 600 комментариев.

Читайте: В США собака “угнала” авто и полчаса дрифтила около дома

Собаку также сравнивали не только с Доктором Зло, но и со злодеями из фильмов про Джеймса Бонда.

Напомним, собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.

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