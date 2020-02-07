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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 7 февраля

7 февраля – День святителя Григория Богослова, жившего в III веке. Он был одним из прародителей христианства. Также Григория называли вселенским учителем, потому что владел даром проникать мыслями в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

В народе его называли Григорием-Зимоуказателем, потому что именно за погодой 7 февраля предсказывали, какой будет зима в следующем году.

Также в Григорьев день надо делать добрые дела – но тайком, чтобы никто не знал. Тогда они обязательно зачтутся человеку и вернутся сторицей.

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А еще считается, если женщине 7 февраля подарить цветы – это к счастью.

Именины сегодня у Анатолия, Бориса, Виталия, Владимира, Григория, Дмитрия, Моисея, Александра, Феликса и Петра.

Приметы на 7 февраля:

  • Снег выпал на Григория – следующая зима придет нескоро.
  • Сильный снегопад – к ранней осени.
  • Синицы весело щебечут – к сильным морозам.
  • Какая погода до обеда 7 февраля, таким будет декабрь, а также январь следующего года.
  • За погодой после обеда прогнозировали, каким будет февраль следующего года.

Что нельзя делать 7 февраля:

  • Обрезать ногти, стричь волосы и плеваться.
  • Выходить из дома без особой необходимости.
  • Нельзя трудно работать.

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