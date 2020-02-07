Сретение 2020 в Украине ежегодно отмечается 15 февраля. В этом году оно приходится на субботу.

Сретение Господне относится к двенадцати важнейшим праздникам в православном церковном календаре. По церковному преданию, именно в этот день состоялась встреча Иисуса с праведником Симеоном, когда Дева Мария с Иосифом пришли с младенцем на 40-й день после его рождения в Иерусалимский храм и принесли в жертву двух белых голубей.

На Сретение Господне в церквях происходит праздничное богослужение, во время которого освящают воду и свечи. Считается, что освященные свечи нужно зажигать перед иконой во время грозы, поскольку они защищают дом. Святой водой окропляют жилище, животных и даже пчелиные ульи.

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В этот день нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать.

В народе Сретение издавна считается встречей зимы с весной. Именно поэтому наши предки внимательно следили за погодой. Так, если 15 февраля выпал снег, то весна будет поздняя и дождливая, а если тепло – то ранняя.

Также на Сретение Господне внимательно следили за птицами. Если в этот день воробей из лужи воды напился, то весна приближается.

Больше примет и запретов на Сретение вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: Михайловский Златоверхий собор