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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 7 февраля, лунный день

7 февраля Луна пребывает в знаке Рак. Это 14 лунный день.

В этот период рекомендуется быть осторожным с серьезными делами и заниматься домашними заботами, которые могут появиться в лунный день 7 февраля.

У людей в этот день улучшается самочувствие и повышается настроение. 7 февраля хорошо планировать путешествие.

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Астрологи рекомендуют дождаться более благоприятного периода для решения важных вопросов.

В 14 лунный день будет повышенная эмоциональность и впечатлительность.

Что можно делать в 14 лунные сутки: планировать отпуск.

Что категорически нельзя делать 7 февраля: заниматься серьезными вопросами и ссориться.

Факты ICTV также составили календарь праздников на февраль 2020.

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