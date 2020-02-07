Погода в Украине на 2020 год будет достаточно теплой. Весна придет по календарю, но во втором месяце будут небольшие заморозки. Также прохладно будет перед Пасхой.

В мае в Украину придет летнее тепло.

Прогноз погоды на март

В марте в Украине ожидаются осадки, которые могут перерастать в сильные. В первой половине будут наблюдаться температурные качели, а во второй половине – существенно потеплеет.

Прогноз погоды на апрель

Начало месяца будет прохладным, возможны даже небольшие заморозки и осадки, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца станет теплее, но на Пасху будет ветрено. Осадков практически не ожидается.

Прогноз погоды на май

Май начнется с небольших осадков, но температуре воздуха будет расти. Почти летнее тепло продлится практически до середины месяца, а потом пойдут дожди. Конец месяца будет теплым, но иногда дождливым.

В последние дни мая возможно понижение температуры и сильные дожди.

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Прогноз погоды на июнь

Лето начнется с жары, а к середине первой декады температура немного снизится, прогнозируются кратковременные дожди. В середине июня ожидаются дожди со шквалами и градом. В конце месяца будет тепло, но не жарко.

Прогноз погоды на июль

Начало июля порадует настоящим летним теплом. В середине месяца возможны небольшие осадки, но не затяжные. В первые дни последней декады месяца ожидается незначительное снижение температуры и дожди. После этого ожидается настоящая летняя погода.

Прогноз погоды на август

Первая декада месяца будет умеренно теплой, есть вероятность кратковременных дождей. В середине августа также возможны небольшие кратковременные дожди. В середине последней декады августа температура начнет опускаться, но осадков не прогнозируется.

Прогноз погоды на сентябрь

Сентябрь принесет умеренное тепло днем и прохладные ночи. После этого будет заметно теплее до самого конца месяца.

Прогноз погоды на октябрь

В первые дни сохранится теплая погода, но затем температура снизится. Продлится похолодание пару дней, после чего снова потеплеет. Вторая декада будет холоднее, с небольшими дождями. В последние десять дней месяца возможно сильное снижение температуры и заморозки.

Прогноз погоды на ноябрь

Ноябрь встретит Украину дождем, а потом начнется бабье лето. К середине месяца погода опять испортится, придут дожди с переходом в снег. Под конец месяца температура снизится, ночью и изредка днем возможны заморозки.

Прогноз погоды на декабрь

Первые дни декабря будут прохладными, после чего температура повысится. Под конец первой, в начале второй декады следует ожидать снижения температуры. В середине месяца потеплеет, а уже 19 декабря возможно понижение температуры. Завершение декабря будет нетипичным – ожидается второе бабье лето.

К слову, по прогнозам мировых ученых, уже через 50 лет Киев будет в находиться в субтропиках, а средняя температура самого холодного месяца будет всего пять градусов мороза.

Источник: Полесье