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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 8 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 8 февраля будет облачной и холодной. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

Температура воздуха на западе страны составит от -1° до 2° днем и до -9° ночью.

В центральных и северных областях также предусматривается морозная погода с ветром.

На востоке страны температура днем будет колебаться от -4° до -6°, а ночью до – 13°.

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Холодная погода будет в южных областях. Температура днем от 0° до -6°, ночью до -10°.

В Киеве 8 февраля ожидается облачная погода с дневной темрепатурою от 0° до -2°.

Погода в Україні на сьогодні, 8 лютого 2020

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине исчезнет зима.

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