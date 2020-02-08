Погода в Украине 8 февраля будет облачной и холодной. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

Температура воздуха на западе страны составит от -1° до 2° днем и до -9° ночью.

В центральных и северных областях также предусматривается морозная погода с ветром.

На востоке страны температура днем будет колебаться от -4° до -6°, а ночью до – 13°.

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Холодная погода будет в южных областях. Температура днем от 0° до -6°, ночью до -10°.

В Киеве 8 февраля ожидается облачная погода с дневной темрепатурою от 0° до -2°.

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