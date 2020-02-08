8 февраля чтили память святого Федора Студита – греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Считалось, что сегодня покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать:

– Не ходите по двору, души сиротские! А пойдите на западную сторону, там вам вечное радования.

Также сегодня принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от боли в желудке.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Мария, Петр, Семен (Симеон) и Федор.

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Приметы на 8 февраля:

Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано.

Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери именно 8 февраля нужно повесить пучок рябины или крапивы. Считали, что эти растения отпугивают злых духов.

Гадали 8 февраля на погоду.

Рассыпали горсть гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился о блюдце, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то, по примете, можно ожидать снегопада.

Что нельзя делать 8 февраля:

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

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