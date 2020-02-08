8 февраля чтили память святого Федора Студита – греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.
Считалось, что сегодня покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать:
– Не ходите по двору, души сиротские! А пойдите на западную сторону, там вам вечное радования.
Также сегодня принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от боли в желудке.
Именины сегодня отмечают Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Мария, Петр, Семен (Симеон) и Федор.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Приметы на 8 февраля:
- Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано.
- Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери именно 8 февраля нужно повесить пучок рябины или крапивы. Считали, что эти растения отпугивают злых духов.
- Гадали 8 февраля на погоду.
Рассыпали горсть гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился о блюдце, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то, по примете, можно ожидать снегопада.
Что нельзя делать 8 февраля:
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.
- Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.