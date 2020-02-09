Подробный гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

16 февраля Марс входит в знак Козерога, а это способствует активности, целенаправленной деятельности, повышению трудоспособности.

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Движение Меркурия по знаку Рыб дает склонность к мнительности, что может вызывать агрессию, испортить взаимоотношения и текущее положение дел. Если нет возможности активно проявить себя в социуме, то люди сами себе придумывают или создают проблемы, но потом находят способы их решить.

Гороскоп для Овнов

В этот период у вас будет возможность получить финансовую компенсацию за свою работу. Также можете осознать, как изменить жизнь: род деятельности, работу, как обрести комфорт. Большое значение имеют взаимоотношения с окружающими. Появится желание быть в компании и заняться личной жизнью. Кроме того, благодаря давним друзьям и неким ситуациям получится обрести преимущества в обществе и новых знакомых.

Гороскоп для Тельцов

В это время будьте осмотрительны в своих высказываниях, дабы не нарушить добродушные отношения с окружающими. На вас значительное влияние оказывают люди, которых видите каждый день (друзья, единомышленники, соседи). Также появится желание принять участие в работе разных сообществ. Хорошее время для собраний, ассоциаций и выступлений. Коллеги и партнеры предоставят вам нужную информацию, что будет способствовать повышению производительности.

Гороскоп для Близнецов

Ваша роль очень важна в жизни окружающих. Люди, которые рассчитывают на вас, сначала требуют к себе внимания, но в результате, через некоторое время, помогут обрести гармонию, откроют дополнительные возможности для сотрудничества. Ваша социальная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. С друзьями устанавливаются теплые и доверительные отношения, возможно деловое партнерство.

Гороскоп для Раков

Лучшее понимание и перспективы подарят обстоятельства, которые подтолкнут вас к тому, чтобы выйти за рамки привычного окружения. Участие в коллективной деятельности будет вознаграждено. Подходящее время для путешествий, повышения квалификации, изучения или применения иностранных языков, издательского бизнеса, рекламы. В круге вашего общения появятся люди из других стран, может прийти весточка от родственников из-за границы, усиливаются контакты с иностранными деловыми партнерами.

Гороскоп для Львов

Возможно романтическое увлечение или совместное предприятие в другой стране, с представителями иностранной культуры и традиций. В это время могут возникнуть ситуации недопонимания, утаивания информации, которая важна для вас. Потребуется приложить усилия для решения совместных проблем. Здоровье или работа кого-либо из родителей, во многих вопросах, зависит от вас. В этот период очень важно укрепить взаимоотношения с родственниками со стороны второй половинки.

Гороскоп для Дев

Хороший период для кропотливых и рутинных работ. Это время получать награды за заслуженные труды. Сможете навести порядок во многих делах и вопросах, в том числе подходящее время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Важной и актуальной задачей является планирование карьерной лестницы. Лучше отказаться от изобилия контактов в этот период в связи с конфликтами.

Гороскоп для Весов

Появляется возможность обрести новых партнеров, вы способны соответствовать ожиданиям или требованиям общественности. Хорошее время, чтобы наладить отношения с друзьями, родными и знакомыми. От вас требуется решительность, уверенность в принятии решений. Любой ценой избегайте ссор и конфликтов, займитесь своими взаимоотношениями, подумайте о людях, с которыми вы находитесь в тесном контакте. Вы сможете разобраться с кем дальше продолжать взаимоотношения, а кого можно исключить из своего круга общения.

Гороскоп для Скорпионов

Постарайтесь сдерживать себя и не вступать в конфликты, так как вы обеспокоены, а атмосфера накалена. Так, сможете найти правильный путь. Избавитесь от различных стрессовых ситуаций и возьмете на себя ответственность. Такое время благоприятно для решения вопросов с налоговыми службами, государственными органами, представителями власти. Характерна основательность для всех видов деятельности. В такой период будет повышен интерес к различным тайнам, мистике и запретам.

Гороскоп для Стрельцов

В этот период обстоятельства способствуют погоне за удовольствиями: путешествиями, светскими событиями, увлечениями и рискованными авантюрами. В это время складываются хорошие отношения с детьми, связь с романтическим партнером укрепляется, появляются новые знакомства. Развитие воображения и творческие стремления могут сделать этот период успешным для воплощения ваших замыслов – либо в одиночку, либо вместе с партнером. Возможны подарки, премия или другие денежные вознаграждения, которые вы заслужили.

Гороскоп для Козерогов

Личные отношения требуют повышенного внимания, в семье напряженная обстановка. Командный тон, отсутствие компромисса – могут испортить личные и семейные отношения, а также сказаться негативно на вашем авторитете у детей. Вы склонны незаслуженно требовать к себе повышенного внимания и восхищения, а также нарушать социальные запреты и стандарты. Обещания по реализации планов лучше отложить. Невыполнение обещаний влияет на вашу популярность и отношение начальства.

Гороскоп для Водолеев

Доходы и материальные блага выходят на первый план, а также приносят много волнения, возникает необходимость затрат. Кроме того, можно потерять один из источников заработка. Обстоятельства могут запутать вас или лишить возможности определить, что в вашей жизни главное, а что – второстепенное. В этот период придет понимание того, что есть вещи важнее денег и материальных благ. К положительным возможностям относится ваше осознание финансовых рисков, а также ваше стремление избегать людей и ситуаций, способных вызвать эти неприятности.

Гороскоп для Рыб

На первый план выйдут личные финансы и ценности. Внимание со стороны противоположного пола вызовет повышение самооценки. Также может возникнуть вопрос о социальном статусе. Если возникают конфликты из-за разногласий по финансовым вопросам, вам придется взять на себя роль миротворца. Удачные возможности связаны с совместными предприятиями, вопросами купли-продажи. Вероятен дополнительный заработок или премия.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.