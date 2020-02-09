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Факты / Lifestyle

Пять палуб и бассейн: Гейтс приобрел экологическую суперъяхту за $645 млн

Второй самый богатый человек в мире Білл Гейтс заказал себе футуристическую суперяхту Aqua, которая полностью работает на жидком водороде – это означает, что ее единственным выбросом является вода.

Билл Гейтс заплатил за покупку яхты, которую представили на яхт-шоу в Монако в прошлом году, $645 млн.

Лайнер длиной более 100 метров состоит из пяти палуб на 14 гостей и 31 члена экипажа.

На яхте есть тренажерный зал, студия для йоги, салон красоты, массажный кабинет и каскадный бассейн на задней палубе.

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Известно, что Гейтс регулярно отдыхает на борту суперяхт и обычно арендует их. Aqua станет первой яхтой, которую миллиардер себе купил.

Напомним, Гейтс выделил $5 млн на борьбу против коронавируса, который продолжает распространяться в Китае.

Фото: Sinot

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