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Погода в Украине на 9 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 9 февраля будет облачной. Синоптики предупреждают о сильном морозе ночью. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях температура ночью будет достигать -17°С.

Температура воздуха на западе страны составит от 2° до 5° днем и до -6°С ночью.

В центральных и северных областях плюсовая температура днем и до -13°С ночью.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

Холодная погода будет в южных областях. Температура днем от 1° до -1°С, ночью до -13°С.

В Киеве 9 февраля ожидается облачная погода с дневной температурою от 0° до 2°С.

Погода в Украине на сегодня, 9 февраля 2020 года

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине исчезнет зима.

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