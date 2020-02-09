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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 февраля

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Дата празднования выбрана не случайно. Праздник отмечается в день почитания святой Аполлонии Александрийской, которая, подвергшись пыткам язычников, отказалась отречься от христианства.

Женщина выдержала все мучения, и, когда 9 февраля 249 года ей пригрозили казнью на уже разожженном костре, если она не выполнит требования, она прыгнула в огонь и сгорела.

Атрибутами святой стали зубы или щипцы. С тех пор существует поверье, что, если произнести “Santa Apollonia”, то зубная боль отступит.

Также 9 февраля этот день верующие православные вспоминают перенесения святых мощей Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь в 438 году.

Ранее в этот день молились Иоанну о просвещении разума и просили помощи. Люди внимательно относился к домашнему очагу, например, печь топили особенным образом. Все этот сулило хороший достаток.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Петр и Иван.

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Приметы на 9 февраля:

  • Если облака плыли против ветра, значит, стоит ждать снега.
  • После метели обращали внимание на сугробы: если верхушка сугроба была закругленной, то ждали хорошего урожая.

Что нельзя делать 9 февраля:

  • Дарить и получать подарки.
  • Мыть голову.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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