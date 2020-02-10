День святого Валентина – один из любимых праздников многих влюбленных. В этот день многие пары проводят время вместе и дарят друг другу подарки.

Факты ICTV придумали пять оригинальных способов отметить День святого Валентина.

SPA-процедуры для двоих

В День святого Валентина 2020 можно также отдохнуть со своей второй половинкой и телом, и душей.

Многие SPA-комплексы предлагают множество романтических процедур, которые оставят незабываемые впечатления.

Читайте: Что подарить парню на День святого Валентина

Мастер-класс или тренинг

Для тех, кто не привык тратить свое время впустую, есть вариант отметить День влюбленных со своей второй половинкой обучаясь.

Вы можете сходить вместе на уроки игры на барабанах, гончарного мастерства, песочной анимации или даже на мастер-класс по приготовлению суши.

Для тех, кто не привык тратить свое время впустую, есть вариант отметить День влюбленных со своей второй половинкой обучаясь.

Вы можете сходить вместе на уроки игры на барабанах, гончарного мастерства, песочной анимации или даже на мастер-класс по приготовлению суши.

Путешествие

В этом году День святого Валентина приходится на пятницу, поэтому устроить уик-энд в Праге или Вене будет идеальным решением. Не менее романтическими будут и путешествия и в другие города, но все зависит от того, насколько быстро вы хотите оказаться в пункте назначения.

Приготовить вместе ужин

Придумать, что приготовить, купить продукты, устроить готовку, накрыть красиво на стол. Это не обязательно должен делать один человек – праздник ведь для двоих.

Романтичным моментом будет все это сделать вместе, а потом насладиться своим произведением кулинарного искусства, просматривая интересный фильм. Конечно, можно и пообщаться, но во время готовки у вас найдется время на это.

С друзьями

Если у вас есть друзья, которые не знают, как провести День влюбленных, можно сходить на двойное свидание. Какое оно будет – решать вам.

Можно пойти в квест-комнату, на каток, в кинотеатр или поужинать в ресторане.

К слову, для того, чтобы выглядеть в День святого Валентина безупречно, необходимо заранее продумать все детали образа, и особенно – какой маникюр сделать на День святого Валентина.