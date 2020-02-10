Лунный календарь стрижек на февраль 2020 содержит немало интересных советов. В этом месяце будет много дней, когда изменение стиля пойдет на пользу.

Чтобы волосы были ухоженными и хорошо росло, Факты ICTV составили календарь стрижек на февраль 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 февраля

День можно смело выбирать для стрижки волос. Это защитит от чрезмерной усталости.

Лунный астропрогноз на 2 февраля

Неблагоприятный для стрижки день. Полезно будет часто расчесывать волосы. Покраска (при условии, что это природные средства) – тоже хорошая идея.

Лунный астропрогноз на 3 февраля

Благоприятный день для смелых стрижек. Окраска может хорошо повлиять на отношения с рабочим коллективом. Подрезание кончиков создаст своеобразной барьер между вами и окружающими негативными эмоциями.

Лунный астропрогноз на 4 февраля

Еще один благоприятный день для стрижек. Красить волосы стоит натуральными средствами.

Лунный астропрогноз на 5 февраля

Этот день также удачный для изменения прически. Стрижка или окраска волос может улучшить ваше финансовое положение.

Лунный астропрогноз на 6 февраля

В этот день стрижка или окраска тоже пойдут вам на пользу. Творческие манипуляции с волосами могут улучшить интуицию.

Лунный астропрогноз на 7 февраля

В этот день лучше избежать стрижек и окрашивания волос. Это может ухудшить самочувствие и даже спровоцировать депрессию.

Лунный астропрогноз на 8 февраля

Не рекомендуется стричься в этот день, неважно, это стрижка длинных волос или просто подравнивание кончиков. То же самое касается и окраски.

Лунный астропрогноз на 9 февраля

Этот день тоже не относят к благоприятным. Красить волосы можно, но только в более темный оттенок и с помощью натуральных средств.

Лунный астропрогноз на 10 февраля

Благоприятный для стрижки день. После изменений во внешности могут произойти положительные изменения в жизни.

Лунный астропрогноз на 11 февраля

Также благоприятен для стрижек день. В этот день начинает замедляться скорость роста волос. Стрижка или окраска улучшит общее самочувствие.

Лунный астропрогноз на 12 февраля

В этот день не стоит делать с волосами ничего кардинального. Это может нарушить привычное состояние дел и даже спровоцировать проблемы со здоровьем.

Лунный астропрогноз на 13 февраля

День, благоприятный для стрижек. В этот день смена стиля хорошо повлияет на общее самочувствие и эмоциональное состояние.

Лунный астропрогноз на 14 февраля

День способствует окраске волос, можно подровнять кончики. Это положительно повлияет на самочувствие и поднимет настроение.

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Лунный астропрогноз на 15 февраля

Если сделать стрижку или покраситься в этот день, ваша роль и авторитет среди коллег и в кругу семьи только возрастет. Также может улучшиться общее состояние здоровья.

Лунный астропрогноз на 16 февраля

В этот день не стоит делать никаких изменений во внешности. Новый цвет волос может стать причиной возникновения проблем и конфликтов.

Лунный астропрогноз на 17 февраля

Этот день относят к благоприятным для окрашивания и стрижек. Отрежьте секущиеся кончики – это подарит вам мощный заряд активности и положительных эмоций.

Лунный астропрогноз на 18 февраля

Этот день нельзя назвать благоприятным для стрижки волос дня. Это не лучшим образом скажется на вашем эмоциональном фоне.

Лунный астропрогноз на 19 февраля

Не рекомендуется стричь волосы в этот день. Сегодня это может привести к ухудшению отношений с окружающими.

Лунный астропрогноз на 20 февраля

Благоприятный день для того, чтобы изменить цвет волос или же подстричься. Это создаст отличное впечатление на ваших близких.

Лунный астропрогноз на 21 февраля

Этот день считают нейтральным. Независимо от того, сделать стрижку или нет – в жизни никаких изменений не произойдет.

Лунный астропрогноз на 22 февраля

Еще один благоприятный для стрижек день. Процедура поможет в осуществлении давних желаний. Воспользуйтесь этим шансом.

Лунный астропрогноз на 23 февраля

Изменение имиджа в этот день даст мощный заряд энергии. Окраска волос поможет вам стать более продуктивной.

Лунный астропрогноз на 24 февраля

Дата, благоприятная для стрижек и окрашивания волос. В этот день активно циркулирует энергия, поэтому изменения в стиле смогут направить ее в правильное русло.

Лунный астропрогноз на 25 февраля

Этот день также благоприятен для работы с волосами. После стрижки в этот день не исключено, что может улучшиться материальное положение.

Лунный астропрогноз на 26 февраля

В этот день не рекомендуется заниматься волосами. Изменение длины может спровоцировать срыв запланированных на будущее дел.

Лунный астропрогноз на 27 февраля

Благоприятный для стрижек волос день. Любые, даже минимальные изменения пойдут вам на пользу. Появится вдохновение и настроение делать добрые дела.

Лунный астропрогноз на 28 февраля

Сегодня день для стрижек считается нейтральным. Стрижка волос обязательно пойдет на пользу, а вот красить волосы не рекомендуется.

Лунный астропрогноз на 29 февраля

Благоприятный для стрижек и окрашивания день. Любое изменение в стиле поспособствует улучшению интуиции.

Напомним, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.