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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 10 февраля (КАРТА)

В понедельник, 10 февраля, в Украине прогнозируют дожди в западных, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории – без осадков, ветер южный, юго-западный, порывы до 7-12 м/с.

Ночью на востоке значительные морозы – от -12 до -16, но днем ​​потеплеет до 0 градусов.

На западе ночью 2-4 градуса мороза, днем ​​6-8 выше нуля.

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В южных областях ночью местами до -16, а в среднем -7, днем ​​- от +1 до +8.

В центре ночью от -4 до -14, днем ​​2-7 выше нуля.

На севере ночью местами до -10, днем ​​3-6 градусов тепла.

В Киеве сегодня дождь, днем ​​температура составит +4 +6.

Погода 10 лютого 2020

Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.

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