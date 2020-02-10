В понедельник, 10 февраля, в Украине прогнозируют дожди в западных, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
На остальной территории – без осадков, ветер южный, юго-западный, порывы до 7-12 м/с.
Ночью на востоке значительные морозы – от -12 до -16, но днем потеплеет до 0 градусов.
На западе ночью 2-4 градуса мороза, днем 6-8 выше нуля.
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В южных областях ночью местами до -16, а в среднем -7, днем - от +1 до +8.
В центре ночью от -4 до -14, днем 2-7 выше нуля.
На севере ночью местами до -10, днем 3-6 градусов тепла.
В Киеве сегодня дождь, днем температура составит +4 +6.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.
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