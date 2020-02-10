Погода на неделю в Украине с 10 до 16 февраля 2020

В понедельник, 10 февраля, в Украине прогнозируют дожди в западных, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории – без осадков, ветер южный, юго-западный, порывы до 7-12 м/с. Ночью на востоке значительные морозы – от -12° до -16°, но днем ​​потеплеет до 0 градусов.

На западе ночью 2-4 градуса мороза, днем ​​6-8 выше нуля. В южных областях ночью местами до -10°, а в среднем -7°, днем ​​- от 1° до +8°. В центре ночью от -4° до -14°, днем ​​2°…7° выше нуля.

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На севере ночью местами до -10°, днем ​​3°…6° градусов тепла. В Киеве сегодня дождь, днем ​​температура составит 4°….6°.

Во вторник, 11 февраля, по всей территории Украины стоит ожидать осадки в виде мокрого снега. В западных, северный и центральных регионах температура днем 3°…5°, а ночью 0°…2°.

На Востоке также пройдет мокрый снег, воздух прогреется до 3 градусов днем, однако ночью синоптики прогнозируют мороз до -5°.

Теплее всего будет на юге Украины – днем 5°…8°, ночью 0°…3°.

В среду, 12 февраля, в западных регионах Украины ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Температура днем 3°…5°, ночью 0°…2°.

На Севере, Востоке и в Центре страны пройдет мокрый снег. Столбики термометров днем покажут 0°…5°, ночью 2°…-1°.

В южных областях синоптики прогнозируют дожди и до 8° днем, до -1° ночью.

В четверг, 13 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода. Осадки ожидаются только в некоторых регионах.

Во всех регионах температура днем будет колебаться от 3°…8° (лишь на Востоке 1°…3°), ночью от 0°…-3°.

В пятницу, 13 февраля, в Украину вновь вернутся осадки. В западных областях пройдет мокрый снег. Воздух прогреется до 5° днем, однако ночью заморозки до -2°.

В северных, центральных и восточных регионах облачная с прояснениями погода, температура днем 1°…5°, ночью 0°…-3°.

На юге также будет достаточно солнечно, днем 3°…6°, ночью -1°…-3°.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.