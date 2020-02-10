Ключевым в церковном календаре традиционно является Светлое Христово Воскресение (Пасха), от которого зависят даты двунадесятых переходящих праздников – Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Дня Святой Троицы.

Ежегодно они меняются, поэтому мы обозначили их звездочкой*.

Есть еще двунадесятые непереходящие и большие православные праздники, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других почитаемых святых, с постоянными датами.

Церковный календарь также поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.

Двунадесятые переходящие праздники в 2020

12 апреля* – Вход Господень в Иерусалим

28 мая* – Вознесение Господне

7 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница)

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово

19 января – Крещение Господне (Богоявление)

15 февраля – Сретение Господне

7 апреля – Благовещение Богородицы

19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Богородицы

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Великие праздники

14 января – Обрезание Господне

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

12 июля – Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты в 2020

Великий пост – с 2 марта по 18 апреля

Петров пост – с 15 июня по 11 июля

Успенский пост – с 14 по 28 августа

Рождественский пост – с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021 года

Однодневные посты:

среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и святок

Крещенский сочельник – 18 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы (недели), когда нет поста:

Святки – с 7 по 17 января

Неделя Мытаря и Фарисея – с 10 по 16 февраля

Масленица (Сырная неделя) – с 24 февраля по 1 марта

Пасхальная неделя – с 20 по 26 апреля

Троицкая неделя – с 8 по 14 июня

Родительские субботы (дни поминовения усопших):

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 22 февраля

Суббота второй седмицы Великого поста – 14 марта

Суббота третьей седмицы Великого поста – 21 марта

Суббота четвертой седмицы Великого поста – 28 марта

Радоница – 28 апреля

Поминовение усопших воинов – 9 мая

Троицкая родительская суббота – 6 июня

Димитриевская родительская суббота – 7 ноября

Январь 2020

6 января, понедельник – Сочельник, окончание Рождественского поста

7 января, вторник – Рождество Христово

7-17 января – Святки

14 января, вторник – Обрезание Господне

18 января, суббота – Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник (строгий пост)

19 января, воскресение – Богоявление или Крещение Господне

22 января, среда – однодневный пост

24 января, пятница – однодневный пост

25 января, суббота – День великомученицы Татьяны или Татьянин день

29 января, среда – однодневный пост

31 января, пятница – однодневный пост

Февраль 2020

5 февраля, среда – однодневный пост

7 февраля, пятница – однодневный пост

10-16 февраля – неделя Мытаря и Фарисея

15 февраля, суббота – Сретение Господне

19 февраля, среда – однодневный пост

21 февраля, пятница – однодневный пост

22 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная)

24 февраля, понедельник – начало Масленицы (Сырная неделя)

Март 2020

1 марта – Прощеное воскресенье

2 марта, понедельник – начало Великого поста (воздержание от пищи)

8 марта, воскресение – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи

14 марта – Суббота второй седмицы Великого поста (поминовение усопших)

21 марта – Суббота третьей седмицы Великого поста (поминовение усопших)

22 марта, воскресенье – Сорок святых или День всех святых

28 марта – Суббота четвертой седмицы Великого поста (поминовение усопших)

30 марта, понедельник – День святого Алексея или Теплого Алексея

Апрель 2020

7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы

11 апреля – Лазарева суббота

12 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

18 апреля, суббота – последний день Великого поста

19 апреля*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение

20-26 апреля – Пасхальная неделя

28 апреля, вторник – Радоница

29 апреля, среда – однодневный пост

Май 2020

1 мая, пятница – однодневный пост

6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца (однодневный пост)

8 мая, пятница – однодневный пост

9 мая, суббота – поминовение погибших воинов

13 мая, среда – однодневный пост

15 мая, пятница – однодневный пост

20 мая, среда – однодневный пост

22 мая, пятница – День Николая Чудотворца (однодневный пост)

24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия

27 мая, среда – однодневный пост

28 мая*, четверг – Вознесение Господне

29 мая, пятница – однодневный пост

Июнь 2020

3 июня, среда – однодневный пост

5 июня, пятница – однодневный пост

6 июня – Троицкая родительская суббота

7 июня*, воскресенье – Святая Троица или Пятидесятница, третье Обретение главы Иоанна Предтечи

8-14 июня – Троицкая неделя

15 июня, понедельник – начало многодневного Петровского поста

Июль 2020

7 июля, вторник – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

8 июля, среда – День Петра и Хавроньи

11 июля, суббота – окончание многодневного Петровского поста

12 июля, воскресенье – День святых апостолов Петра и Павла

15 июля, среда – однодневный пост

17 июля, пятница – однодневный пост

22 июля, среда – однодневный пост

24 июля, пятница – однодневный пост

28 июля, вторник – День крещения Киевской Руси-Украины

29 июля, среда – однодневный пост

31 июля, пятница – однодневный пост

Август 2020

2 августа, воскресенье – Ильин день

5 августа, среда – однодневный пост

7 августа, пятница – однодневный пост

9 августа, воскресенье – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона (однодневный пост)

12 августа, среда – однодневный пост

14 августа, пятница – Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)

14-27 августа – многодневный Успенский пост

19 августа, среда – Преображение Господне или Яблочный Спас

28 августа, пятница – Успение Пресвятой Богородицы (однодневный пост)

29 августа, суббота – Ореховый Спас

Сентябрь 2020

2 сентября, среда – однодневный пост

4 сентября, пятница – однодневный пост

9 сентября, среда – однодневный пост

11 сентября, пятница – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)

16 сентября, среда – однодневный пост

18 сентября, пятница – однодневный пост

19 сентября, суббота – Михайлово чудо

21 сентября, понедельник – Рождество Пресвятой Богородицы

23 сентября, среда – однодневный пост

25 сентября, пятница – однодневный пост

27 сентября, воскресенье – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)

30 сентября, среда – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии (однодневный пост)

Октябрь 2020

2 октября, пятница – однодневный пост

7 октября, среда – однодневный пост

8 октября, четверг – День памяти преподобного Сергия

9 октября, пятница – однодневный пост

14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы (однодневный пост)

16 октября, пятница – однодневный пост

21 октября, среда – однодневный пост

23 октября, пятница – однодневный пост

28 октября, среда – однодневный пост

30 октября, пятница – однодневный пост

Ноябрь 2019

4 ноября, среда – Казанской иконы Божьей матери (однодневный пост)

6 ноября, пятница – однодневный пост

7 ноября – Димитриевская родительская суббота

10 ноября, вторник – Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)

11 ноября, среда – однодневный пост

13 ноября, пятница – однодневный пост

18 ноября, среда – однодневный пост

20 ноября, пятница – однодневный пост

21 ноября, суббота – День святого Михаила

25 ноября, среда – однодневный пост

27 ноября, пятница – однодневный пост

28 ноября, суббота – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2020

4 декабря, пятница – Введение в храм Пресвятой Богородицы (однодневный пост)

7 декабря, понедельник – День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря, воскресенье – День святого Андрея Первозванного

17 декабря, четверг – День великомученицы Варвары

18 декабря, пятница – День преподобного Саввы

19 декабря, суббота – День святого Николая

22 декабря, вторник – День святой Анны.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.