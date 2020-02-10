Как научиться управлять эмоциями для достижения успеха – 5 шагов

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете (Harvard University) и Стэнфордском исследовательском институте (Stanford Research Institute) показали, что 85% успеха человека в современном мире зависит от так называемых мягких навыков (soft skills) и только 15% профессиональных твердых навыков ( hard skills).

Как же получить “мягкие” навыки, которым не учат в школах и университетах?

Информационный портал fakty.com.ua и Ассоциация инновационной и цифровой образования в рамках реализации социального проекта Образовательный хаб города Киева дает возможность бесплатно овладеть навыками XXI века каждому украинцу независимо от своего возраста.

Осознать, принять, управлять – вот верный алгоритм действий и ему можно очень просто научиться.

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Если вы хотите продолжить осваивать навык Управление собственными эмоциями – заходите на портал социального проекта Образовательный хаб города Киева: территории новых возможностей для каждого, где вы совершенно бесплатно, по инновационной модели смешанного обучения (blended learning), в которой эффективно сочетается онлайн обучение с практическими тренингами, сможете приобрести этот навык и многие другие, которые помогут вам получить работу своей мечты, открыть собственное дело, улучшить взаимопонимание с близкими и друзьями и просто почувствовать себя счастливым а успешным человеком.

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