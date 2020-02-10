10 февраля – День памяти преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта.

В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.

На Ефрема хозяйки занимались генеральной уборкой.

Именины сегодня празднуют Ольга, Акулина, Леонтий, Игнат, Павел, Ефим, Георгий, Владимир, Ираклий и Федор.

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Приметы на 10 февраля:

Сильный ветер – лето будет дождливым и холодным.

Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.

Лес почернел – к оттепели.

Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать 10 февраля:

Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.

Ссориться, скандалить и сквернословить.

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