Ко Дню святого Валентина: зоопарк в США предлагает назвать таракана именем бывшего

В зоопарке Сан-Антонио (штат Техас) объявили специальную акцию Cry Me a Cockroach.

Ее посвятили тем, кто остался без пары перед днем Валентина.

Условие простое: за $5 можно назвать таракана именем бывшего и 14 февраля скормить его птицам зоопарка.

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Если же есть желание раскошелиться, то за $25 можно дать имя крысе, которую подадут на ужин рептилиям зоопарка.

– Вас когда-нибудь “давили” в отношениях? Если так, то мы дадим идеальную возможность склеить ваше разбитое сердце без святого Валентина. В этот день пройдет первое в истории мероприятие, когда вы сможете назвать таракана именем своего экса, и мы предоставим его как перекус нашим животным, – говорится в сообщении.

Сайт зоопарка принимает заявки до 13 февраля 2020 года.

В День святого Валентина состоится онлайн-трансляция большого “романтического ужина” в зоопарке.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как американка залезла в вольер ко льву в одном из зоопарков Нью-Йорка.