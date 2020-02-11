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Galaxy Z Flip: характеристики нового раскладного телефона Samsung

Во время Galaxy Unpacked компания Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.

Особенность гаджета в том, что разработчики использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.

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Galaxy Z Flip: характеристики нового раскладного телефона Samsung / 5 фотографий

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