Официальных государственных праздников в феврале нет, поэтому и дополнительных выходных в Украине не будет.

Однако не стоит печалится, ведь в этом месяце отмечают день всех влюбленных – День святого Валентина.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Список праздников на февраль:

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

5 февраля – День безопасного Интернета

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного

14 февраля – День Святого Валентина

14 февраля – День компьютерщика

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка

15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств

15 февраля – Сретение Господне

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

19 февраля – начало Великого поста

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.