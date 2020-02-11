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Факты / Lifestyle

Календарь праздников на февраль 2020

Официальных государственных праздников в феврале нет, поэтому и дополнительных выходных в Украине не будет.

Однако не стоит печалится, ведь в этом месяце отмечают день всех влюбленных – День святого Валентина.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Список праздников на февраль:

  • 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
  • 5 февраля – День безопасного Интернета
  • 6 февраля – Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога
  • 11 февраля – Всемирный день больного
  • 14 февраля – День Святого Валентина
  • 14 февраля – День компьютерщика
  • 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка
  • 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 15 февраля – Сретение Господне
  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты
  • 19 февраля – начало Великого поста
  • 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля – Международный день родного языка
  • 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.

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