Услуга ко Дню влюбленных: звезды Pornhub запишут личную видеовалентинку

Порнозвезда с Pornhub запишет личное поздравление с Днем святого Валентина.

Записать поздравления уже согласились записать Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.

– Наша деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120 млн пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение лучше Pornhub? – сказал вице-президент сервиса Кори Прайс.

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Также сайт предлагает бесплатный премиум-доступ для всех, кто воспользуется сервисом на День святого Валентина.

К слову, в 2019 году видеовалентинки на Pornhub заказали более 3 млн человек.

Напомним, в 2019 году Украина оказалась на 16 месте по количеству просмотров на сайте Pornhub, обогнав Таиланд, Россию и Швецию. Среди украинцев самыми популярными запросами стали секс, аниме, БДСМ, milf, хентай и фемдом.

Источник: Mashable