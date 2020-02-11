Во время презентации компания Samsung представила Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

– С началом нового десятилетия 5G полностью изменит наше общение и ощущение окружающего мира. Samsung предлагает аксессуары нового поколения, которые способны значительно улучшить жизнь людей. С невероятной камерой с искусственным интеллектом, которой оснащен Samsung Galaxy S20, вы можете качественно снять важные моменты, – заявил президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung То Мун Ро.

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На презентации заявили, что камера Galaxy S20 и S20+ имеет разрешение 64MP, Galaxy S20 Ultra108MP.

Технология Space Zoom в Galaxy S20 позволяет приближать в 10 раз объект без так называемых пикселей.

Кроме того, смартфон Galaxy S20 может осуществлять 8K видеосъемку, а функция Super Steady и искусственный интеллект позволяют снимать видео по принципу гироскопической подвески.

Цены на новые телефоны Samsung:

Galaxy S20: 26999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20+: 29999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20 Ultra: 37999 грн (12/128 ГБ)

В Украине продажи стартуют 12 марта 2020 года, однако от 11 февраля можно сделать предварительный заказ и стать владельцем смартфона уже 6 марта. Кроме того, заказав гаджет серии Galaxy S20 с 11 февраля до 11 марта, можно получить новые беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок.



















Презентация Samsung Galaxy S20 – характеристики, цены и фото / 5 фотографий

Также во время Galaxy Unpacked компания Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.

Фото: Samsung