Презентация Samsung Galaxy S20 пройдет 11 февраля в Сан-Франциско в 21.00 по Киеву.

Во время трансляции Galaxy Unpacked компания представит новые гаджеты, среди которых не только Samsung Galaxy S20, но и складной смартфон Galaxy Z Flip.

Онлайн трансляцию можно посмотреть на канале Samsung Ukraine. Здесь будет доступен перевод презентации Samsung Galaxy S20 на украинский язык.

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О других новинках, которые могут показать во время трансляции, ничего не известно.

Согласно предварительной информации, новый смартфон будет доступен в трех вариантах: стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.

Все гаджеты должны получить вариации с поддержкой мобильной сети 5G.

К слову, компания Samsung начала блокировать свои смарт-телевизоры в Украине, которые были изготовлены для других регионов.

Видео: Samsung Ukraine