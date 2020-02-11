День святого Валентина 2020 - сколько стоят подарки

Специалисты маркетплейса Prom.ua на основе продаж составили списки того, что чаще всего мужчины и женщины выбирают ко Дню всех влюбленных в подарок своим вторым половинкам.

Среди традиционных подарков букеты роз, воздушные шары в форме сердца и наборы шоколадных конфет с любовными надписями. Среди практичных подарков украинцы выбирают чехлы для смартфонов, парфюмерию и одежду. Так, женщины предпочитают дарить спортивные костюмы, футболки и бейсболки. На такие подарки тратят от 300 до 800 грн.

Мужчины предпочитают дарить эротическое белье, пижамы и халаты. Тратят на это в интернете около 400 грн. Также, чтобы порадовать любимых, украинцы выбирают товары для хобби – наборы и декор для рукоделия (средний чек – 190 грн), 3D конструкторы (400 грн), удочки и спиннинги (630 грн), игрушечные автомобили и самолеты (340 грн).

Из техники и электроники дарят автомагнитолы (1400 грн), наушники (390 грн), фитнес браслеты и умные часы (490 грн).

– Популярные подарки на 14 февраля – эротическое белье и секс-игрушки. Их предпочитают заказывать со смартфонов. За неделю до праздника количество таких заказов с мобильных увеличивается на 50%. Для покупателя комфортнее выбирать эротические товары с телефона, а не семейного или рабочего компьютера, – рассказал пресс-секретарь Prom.ua Лилия Овчинникова.

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Также среди популярных презентов изделия ручной работы: белье, сладости, одежда с оригинальными надписями.

Специалисты сервиса заказа услуг Kabanchik.ua рассказывают, что в топе заданий на День всех влюбленных – фотосессия для пары в стиле Love Story и музыкальное поздравление. Работа фотографа стоит от 1 тыс. грн, а сделать признание в любви под звуки скрипки или саксофона – 300-700 грн.

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