Подарок на День святого Валентина нужно купить заранее, чтобы потом не суетиться с этим.

Стрибок з парашутом

Прыжок с парашютом заставит любимого человека почувствовать драйв и прилив адреналина, поэтому можно приобрести сертификат на парный прыжок или только для одного человека.

Подпольный Stand Up

Чтобы посмеяться подарите билеты на Подпольный Stand Up. Концерты комиков проходят чаще всего в Киеве, однако можно приобрести билет на концерт и в вашем городе.

Выступления комиков проходят как в учреждениях, так и на открытых локациях. Программа шоу часто обновляется, поэтому вам не будет скучно.

А если ваша половинка больше любит театр, то подыщите билет на ожидаемой ней спектакль или балет.

Битье посуды вдвоем

Накопилось много негатива, стресс на работе или просто тяжелый день? Тогда вам стоит попробовать что-то поломать, но чтобы это было безопасно, то подарите любимому человеку сертификат на битье посуды. Вам проведут инструктаж, выдадут маску, перчатки и вы сможете вполне законно трощить посуду.

Фотосъемка

На День Валентина особенно приятной будет не простая фотосъемка, а скажем фотосессия в стиле ню. Вы можете сделать фотографии вместе или подарить сертификат на личную съемку.

Путешествие

Все любят путешествовать, а совсем скоро придет весна и 8 марта ожидается больше выходных – это хорошая возможность отдохнуть вдвоем. Подарите своей половинке билеты в страну, которую она давно хотела посетить.

Мастер-класс

Может ваша половинка увлекается кулинарией, хотела бы усовершенствовать умения в написании картин, технику плавания, стрельбы или игры на гитаре, то хорошим выбором станет подарочный мастер-класс.

Вы, же наверное, знаете чем увлекается любимый человек, поэтому при выборе мастер-класса, примите во внимание ее/его предпочтения.

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Дегустация вина и сыра

Дегустируя несколько видов вина, вдыхая их неповторимый букет и смакуя различными сырами вы узнаете об удивительных свойствах этих продуктов и истории их создания, а опытный сомелье поделится секретами правильного подбора вин.

Массаж

После напряженного рабочего дня и тяжелого начала года, каждый хочет расслабиться. Массаж – это хороший способ позволить любимому человеку отдохнуть физически и получить удовольствие.

Ранее Факты ICTV писали о лучших идеях подарка парню ко Дню святого Валентина. К слову, чтобы подарить не банальный презент, девушке нужно знать желания и интересы парня.

Также мы подготовили рекомендации, что подарить девушке на День святого Валентина.