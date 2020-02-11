Тайны тамплиеров: шантажировали ли Папу Римского и где спрятали сокровища

Марсель один из старейших городов Франции. Отсюда обычно стартовали кровавые крестовые походы.

Первые рыцари командного пункта были бедными как церковные мыши. А уже через несколько лет их состояние превысили казну короля Франции. А начинали тамплиеры как рыцари-монахи, охраняли первых паломников на святой земле в Иерусалиме. Это приносило ордену миллионы.

В это трудно поверить, но банковские денежные переводы создали тоже изобретательные храмовники, как и открыли уникальность отпечатков пальцев.

Сначала им помогал даже Ватикан. Орден полностью освободили от любых налогов. Тогда Европой поползут слухи: такая вседозволенность тамплиеров объясняется компроматом, который орден вроде имеет на Папу Римского.

Первым, кто пытался разгадать эту загадку – это американский писатель Дэн Браун. Его роман поднял в Ватикане безумный скандал из-за теории, что Иисус был женат на приближенной к нему Марии Магдалене.

В провинции Прованс осталось место, где жила святая Мария-Магдалена. Как святая попала на гору не известно. Но с тех пор и всю жизнь провела в этом месте. Маленькая часовня прямо в скале единственное, что осталось от тех времен.

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Возможно, тамплиеры могли узнать о них и шантажировать Папу, требуя привилегий, чтобы не подорвать христианскую веру.

Есть еще одна версия о том, что важнейшую секретную информацию они нашли во время раскопок в храме Соломона в Иерусалиме. Возможно, поэтому организация росла бешеными темпами почти во всех странах Европы.

Приговор им подписал тогдашний французский король Филипп с прозвищем красивый, который еще и задолжал рыцарям едва ли не пол собственной казны. Филипп тайно договорился с папой Климентом уничтожить орден.

Где же знаменитые сокровища тамплиеров?

Это то, что первым будет искать король в их крепости Тампль в Париже и не найдет.

Более 40 повозок с сокровищами стартовали из Парижа за день до черной пятницы. И пришли, вероятно, в порт Ла-Рошель, который принадлежал тамплиерам.

Одна из теорий просто невероятная. Вроде Тамплиеры пошли в сторону Америки.

Сокровища тамплиеров до сих пор будоражат фантазию ученых и искателей приключений. Самая важная реликвия ордена – это святой Грааль. Чаша, из которой пил Христос во время тайной вечери и в которую собирали кровь после распятия.

А вот по версии украинского академика Бориса Возницкого, Грааль где-то в Украине. Он научно доказал существование тамплиеров на Волыни. Есть также замки ордена со многими тайными знаками во Львовской области.

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